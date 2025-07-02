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Государству возвращено здание Республиканской стоматологической поликлиники

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР установлен факт незаконного отчуждения здания Республиканской стоматологической поликлиники при Министерстве здравоохранения КР, расположенного по адресу: г. Бишкек, ул. Панфилова, №173. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проведённые оперативно-следственные мероприятия показали, что в 1999 году в результате неправомерных действий должностных лиц здание государственного учреждения было передано в частную собственность с нарушением установленного порядка. Процедура приватизации проведена без соблюдения требований о проведении открытых торгов, с признаками злоупотребления должностными полномочиями и предварительного сговора заинтересованных сторон.

Следует отметить, что на момент передачи здание поликлиники относилось к числу объектов республиканского значения и выполняло ключевую функцию в системе стоматологической помощи населения страны.

По результатам изучения архивных документов и с учётом выявленных нарушений, руководство юридического лица, во владении которого находился объект, приняло решение о добровольной передаче здания общей площадью 1510 квадрат метров, а также находящегося в нём имущества в государственную собственность.

ГКНБ КР продолжает реализацию мероприятий, направленных на восстановление законности и возвращение в госсобственность объектов, имеющих социальную и стратегическую значимость, незаконно отчуждённых в предыдущие периоды.


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URL: https://www.vb.kg/447684
Теги:
ГКНБ, Бишкек, Кыргызстан, больница
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