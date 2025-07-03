Аида Акматова - кыргызская лучница и рекордсменка Европы

Аида Акматова, мастер спорта Кыргызстана и серебряный призёр Всемирных игр кочевников, продолжает прославлять страну на международной арене в стрельбе из лука. Родившись в семье циркачей в Архангельской области России, она начала заниматься цирковым искусством с пяти лет и параллельно осваивала уникальные навыки стрельбы ногами и конной стрельбы.

Несмотря на серьёзные травмы, включая переломы и операции, Аида не остановилась на достигнутом и в 2017 году начала активно развивать конную стрельбу в Кыргызстане. Сегодня она является координатором этого направления и тренирует молодое поколение спортсменов.

Акматова неоднократно побеждала на международных соревнованиях, установила рекорд Европы и внесла значительный вклад в популяризацию традиционного кыргызского вида спорта - салбуурун.

Отсутствие собственной конюшни и другие трудности не помешали Аиде и её команде показывать высокие результаты и продвигать кыргызскую культуру на мировой спортивной арене.