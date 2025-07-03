Погода
$ 87.40 - 87.78
€ 101.70 - 102.62

Аида Акматова - кыргызская лучница и рекордсменка Европы

160  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Аида Акматова, мастер спорта Кыргызстана и серебряный призёр Всемирных игр кочевников, продолжает прославлять страну на международной арене в стрельбе из лука. Родившись в семье циркачей в Архангельской области России, она начала заниматься цирковым искусством с пяти лет и параллельно осваивала уникальные навыки стрельбы ногами и конной стрельбы.

Несмотря на серьёзные травмы, включая переломы и операции, Аида не остановилась на достигнутом и в 2017 году начала активно развивать конную стрельбу в Кыргызстане. Сегодня она является координатором этого направления и тренирует молодое поколение спортсменов.

Акматова неоднократно побеждала на международных соревнованиях, установила рекорд Европы и внесла значительный вклад в популяризацию традиционного кыргызского вида спорта - салбуурун.

Отсутствие собственной конюшни и другие трудности не помешали Аиде и её команде показывать высокие результаты и продвигать кыргызскую культуру на мировой спортивной арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447685
Теги:
конный спорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  