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Женская сборная Кыргызстана по футболу сыграет с Китайским Тайбэем

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- Самуэль Деди Ирие
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Сегодня в Джакарте (Индонезия) женская сборная Кыргызстана по футболу проведёт второй матч в отборочном раунде Кубка Азии-2026. Соперником кыргызстанок станет команда Китайского Тайбэя. Начало игры запланировано на 14:30 по бишкекскому времени.

В первом туре 29 июня кыргызская команда уступила сборной Индонезии со счётом 0:1, пропустив единственный гол на 65-й минуте. В то же время Китайский Тайбэй в первом туре одержал уверенную победу над Пакистаном - 8:0.

Под руководством тренера Нематжана Закирова кыргызстанки рассчитывают улучшить результаты и продолжить борьбу за выход в финальную часть турнира.


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URL: https://www.vb.kg/447686
Теги:
Китай, футбол, Кыргызстан
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