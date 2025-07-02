Женская сборная Кыргызстана по футболу сыграет с Китайским Тайбэем

Сегодня в Джакарте (Индонезия) женская сборная Кыргызстана по футболу проведёт второй матч в отборочном раунде Кубка Азии-2026. Соперником кыргызстанок станет команда Китайского Тайбэя. Начало игры запланировано на 14:30 по бишкекскому времени.

В первом туре 29 июня кыргызская команда уступила сборной Индонезии со счётом 0:1, пропустив единственный гол на 65-й минуте. В то же время Китайский Тайбэй в первом туре одержал уверенную победу над Пакистаном - 8:0.

Под руководством тренера Нематжана Закирова кыргызстанки рассчитывают улучшить результаты и продолжить борьбу за выход в финальную часть турнира.