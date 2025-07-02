Пока термометры зашкаливают, в О! – минус 25% на семейный тариф!

Тариф "Семья Премиум" от О! стал ещё доступнее – теперь со скидкой 25%. С сегодняшнего дня мобильная связь для троих членов семьи и домашний интернет + ТВ за 30 дней обойдётся вам всего 1490 сомов вместо 1990!

Каждому по безлимиту в смартфоне

Все на связи без ограничений – ребёнок учится онлайн, родители смотрят любимый сериал. Каждый на своём устройстве.

Суперскоростной проводной интернет у вас дома

Скорость до 500 Мбит/с, чтобы забыть про "зависания": видео в 4K, файлы, игры – всё летает.

В комплекте бесплатно вы получаете:

Мощный гигабитный Wi-Fi роутер; ТВ-приставка для просмотра YouTube и кино; Доступ к 5 онлайн-кинотеатрам: Etnomedia, Start, Premier, Wink, О!Кино.

Одна оплата – всё под контролем

Базовый комплект состоит из 3 номеров и включает домашний интернет от Saima. Ежемесячная оплата производится с одного номера. При необходимости можно добавить больше участников.

Подключиться просто

Тариф доступен новым и действующим абонентам. Подключиться можно в приложении "Мой О!", а также во всех магазинах O!Store. Проверить, доступен ли интернет от Saima по вашему адресу, тоже можно в приложении в разделе "Моя связь"

Такое предложение вы найдёте только в О! – супервыгода и удобство в одном тарифе.

Скидка -25% действует в течение трёх расчётных периодов (100 дней) с момента подключения или перехода на тариф, после чего применяются стандартные условия. Подробнее о тарифе "Семья Премиум" на сайте o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР.

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003.