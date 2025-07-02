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Жогорку Кенеш принял изменения для цифровых судебных извещений

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В Жогорку Кенеше Кыргызской Республики принят закон о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, направленный на модернизацию процедур судебных извещений и вызовов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста КР.

Основные изменения предусматривают использование современных средств связи для уведомления участников процесса: SMS, электронная почта, факсимильная связь, телефонограммы и телеграммы. Эти способы позволяют фиксировать факт направления и получения извещений, что обеспечивает надлежащее уведомление сторон.

В случае невозможности использования электронных средств извещения, применяется традиционная судебная повестка. Кроме того, в исковых заявлениях вводится обязательное указание контактных данных истца, ответчика и их представителей, включая мобильные телефоны и электронную почту.

Принятие закона не влечёт дополнительных бюджетных расходов и не требует принятия подзаконных актов. Проект закона был согласован с рядом государственных органов и соответствует действующему законодательству и международным обязательствам Кыргызстана.

Законопроект разработан в рамках государственной дебюрократизации.


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URL: https://www.vb.kg/447688
Теги:
суд, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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