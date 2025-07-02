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Адылбек Касымалиев встретился с чемпионкой мира Златой Аркатовой

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- Самуэль Деди Ирие
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Председатель кабинета министров-руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев встретился с чемпионкой мира по художественной гимнастике среди юниоров Златой Аркатовой и её тренерами.

Глава Кабинета Министров подчеркнул, что победа Златы Аркатовой на чемпионате мира по художественной гимнастике - это историческое достижение, ведь Кыргызстан впервые достиг столь высокого уровня в художественной гимнастике.

"Ты прославила Кыргызстан на весь мир, был поднят флаг Кыргызстана и звучал наш гимн на мировой арене. Ты показала высокое мастерство, силу духа и доказала, что кыргызская школа гимнастики достойна самых высоких мировых наград", - сказал он.

Во встрече также приняли участие президент Федерации гимнастики Назира Айдарова и тренеры Жаныл Каймазарова и Гульнар Мамыркулова. Адылбек Касымалиев особо отметил важный вклад тренеров и Федерации гимнастики в достижение Златы Аркатовой.

"Этот успех стал результатом командной работы, неустанного труда и высокого профессионализма", - отметил он.

В завершение встречи Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев вручил Злате Аркатовой и её тренерам денежные сертификаты.


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URL: https://www.vb.kg/447690
Теги:
художественная гимнастика, Кыргызстан, Кабинет министров
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