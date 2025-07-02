Дональд Трамп решил "съесть" Илона Маска

Президент США Дональд Трамп заявил, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE) может начать действовать против Илона Маска. Это ведомство было учреждено самим Трампом в день инаугурации, 20 января, и занималось сокращением госрасходов и реформой федеральных структур. Маск возглавлял DOGE до конца мая, после чего завершил работу в статусе "специального государственного служащего", пишут американские СМИ.

"Нам, возможно, придется натравить DOGE на Илона. Знаете, что такое DOGE? DOGE - это монстр, которому, возможно, придется вернуться и съесть Илона", - сказал американский лидер перед вылетом из Белого дома во Флориду, где он посетил иммиграционный центр.

Трампа также спросили, возможна ли депортация Маска. Бизнесмен родился в ЮАР, затем жил в Канаде, а гражданство США получил позже.

"Не знаю. Надо будет посмотреть", - ответил Трамп.

Он добавил, что Маск "очень расстроен" из-за потери мандата на производство электромобилей и пригрозил, что предприниматель может "потерять гораздо больше". Ранее Трамп заявлял, что без государственных субсидий компании Маска могут не выжить.