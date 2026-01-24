Погода
Япония направила в Кыргызстан эксперта для развития инвестиционной сферы

В Кыргызстан прибыл международный эксперт Такеучи Норихико, направленный в рамках межправительственного соглашения о техническом сотрудничестве между Кыргызстаном и Японией при поддержке JICA. С 10 декабря 2025 года он приступил к работе и в течение двух лет будет предоставлять консультационную и аналитическую поддержку Национальному агентству по инвестициям, включая участие в разработке Стратегии развития инвестиционной политики КР до 2030 года.

Такеучи Норихико родился в 1969 году и имеет многолетний опыт в сфере корпоративного управления и международных инвестиций. В 1994 году он окончил Университет Кэйо, где получил степень бакалавра гуманитарных наук в области управления и политики.

В своей профессиональной деятельности он занимал должность генерального менеджера инвестиционного департамента и департамента поддержки бизнеса Bokd Investment Co., Ltd. В его обязанности входило руководство внутренними и международными инвестиционными операциями, а также стратегическая поддержка компаний из инвестиционного портфеля.

Ранее он работал в Otsuka Techno Corporation, где занимал позиции директора отдела корпоративного планирования и генерального менеджера отдела развития бизнеса. В этот период он отвечал за развитие партнёрств в Японии и за рубежом, а также за продвижение инвестиционных проектов в технологическом секторе группы Otsuka Pharmaceutical Group.


инвестиции, Япония, Кыргызстан
