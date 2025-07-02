Эксперты стран СНГ обсудили вопросы обращения с радиоактивными отходами

Вчера,1 июля, состоялось заседание экспертной группы государств – участников СНГ по согласованию проекта Основных направлений сотрудничества государств – участников СНГ в области обращения с радиоактивными отходами, отработавшим ядерным топливом и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов на период до 2030 года. Об этом сообщили в Исполнительном Комитете СНГ.

Проект Основных направлений разработан базовой организацией государств – участников СНГ по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов – АО "ТВЭЛ".

"Он будет в дальнейшем решать вопросы, связанные с обеспечением ядерной и экологической безопасности, реализацией конкретных проектов по приведению в безопасное состояние радиационно опасных объектов, созданием условий для развития национальной атомной энергетики", - говорится в информации.

В мероприятии приняли участие представители Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также Исполнительного комитета СНГ.