Канат Исаев подставил свою семью и сбежал

Своими необдуманными действиями бывший депутат Жогорку Кенеша Канат Исаев нанес непоправимый урон репутации своей семьи. Последствия его поступков коснулись не только его самого, но и ближайших родственников, в том числе сына, который был отчислен из Академии ФСБ России.

Так причиной отчисления сына Каната Исаева стали нарушения внутренних приказов ГКНБ, а также несоблюдение требований законодательства Кыргызской Республики. В частности, речь идет о статье 23 Закона "Об органах национальной безопасности КР" и пункте 1 статьи 187 Положения о порядке прохождения военной службы по контракту, утвержденному постановлением правительства №185 от 25 апреля 2011 года.

Случай Исаева не единичный. Аналогичная ситуация произошла с другим слушателем Академии ФСБ РФ - курсантом из Таласской области. После того как его отец был задержан и приговорен к 10–11 годам лишения свободы за продажу наркотиков, молодой человек также был автоматически отчислен. По внутренним нормативам ГКНБ, подобные инциденты закрывают путь к службе в органах национальной безопасности: даже если проступок совершил не сам сотрудник, а его близкий родственник.

"Любой, кто работает в ГКНБ, должен быть кристально чистым. Любые преступления, совершенные сотрудником или его родственниками, влекут немедленное увольнение", - говорят представители спецслужбы.

Что касается самого Каната Исаева, в отношении его расследуется уголовное дело, возбужденное Генеральной прокуратурой КР. Экс-депутата обвиняют в совершении преступлений деструктивного характера в ряде эпизодов, начиная с 2022 года. В ходе следствия Исаев неоднократно давал показания. Однако 5 апреля текущего года он, по невыясненным обстоятельствам, покинул страну и с тех пор скрывается за рубежом. Его местонахождение до сих пор не установлено.

В связи с этим судебные органы изменили в отношении его меру пресечения с не связанной с изоляцией на содержание под стражей. Канат Исаев объявлен в международный розыск.