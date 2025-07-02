"Между КР и РФ нет политических разногласий и противоречий"

Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, который прибыл в Россию с рабочим визитом.
VB.KGсобрал главное из заявлений лидеров двух стран:
В прошлом году товарооборот вырос на 11 с лишним процентов, в 2025-ом за первые четыре месяца, прибавил ещё 17 с лишним процентов.
Большое количество российских предприятий работает в Кыргызстане.
Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнёров Кыргызстана, и это подкрепляется планами.
В экономическом ключе особо отмечена работа Российско-Кыргызско фонда развития. По линии РКФР осуществлено уже достаточное количество проектов, которые играют существенную роль в развитии экономики Кыргызстана.
РФ уделяет должное внимание гуманитарной составляющей взаимодействия с КР. И, в первую очередь, образовательной сфере.
В 43- х школах Кыргызстана работают 200 преподавателей, 200 учителей из России.
Особенно отмечено, что русскому языку придан особый статус в Кыргызстане. Это позволяет работать более эффективно по ряду других направлений, в том числе и в сфере экономики.
Между КР и РФ имеется полное взаимопонимание и доверие, нет политических разногласий и противоречий.
Владимира Путина ожидают с визитом в Кыргызстан в рамках участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в ноябре 2025 года.