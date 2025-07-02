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"Между КР и РФ нет политических разногласий и противоречий"

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- Виктория Гунгер
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Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, который прибыл в Россию с рабочим визитом.

VB.KG собрал главное из заявлений лидеров двух стран:

  1. В прошлом году товарооборот вырос на 11 с лишним процентов, в 2025-ом за первые четыре месяца, прибавил ещё 17 с лишним процентов.
  2. Большое количество российских предприятий работает в Кыргызстане.
  3. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнёров Кыргызстана, и это подкрепляется планами.
  4. В экономическом ключе особо отмечена работа Российско-Кыргызско фонда развития. По линии РКФР осуществлено уже достаточное количество проектов, которые играют существенную роль в развитии экономики Кыргызстана.
  5. РФ уделяет должное внимание гуманитарной составляющей взаимодействия с КР. И, в первую очередь, образовательной сфере.
  6. В 43- х школах Кыргызстана работают 200 преподавателей, 200 учителей из России.
  7. Особенно отмечено, что русскому языку придан особый статус в Кыргызстане. Это позволяет работать более эффективно по ряду других направлений, в том числе и в сфере экономики.
  8. Между КР и РФ имеется полное взаимопонимание и доверие, нет политических разногласий и противоречий.
  9. Владимира Путина ожидают с визитом в Кыргызстан в рамках участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в ноябре 2025 года.


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URL: https://www.vb.kg/447697
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, президент, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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