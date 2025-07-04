Как превратить малопродуктивные земли в источник дохода

Современное садоводство становится одним из самых инвестиционно-привлекательных направлений сельского хозяйства Кыргызстана. Особенно – в освоении малопродуктивных и заброшенных земель.

Яблоки, груши, абрикосы, черешня, сливы, малина, крыжовник и смородина - эти культуры всё чаще выращиваются по интенсивной технологии, которая даёт хороший урожай даже на сложных участках. Кроме того, она применима не только к фруктовым деревьям, но и к ягодным кустарникам.

Как отмечают в Департаменте экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства при МВРСХиПП, ключевым фактором успеха является качественный посадочный материал - его доля в успешной реализации проекта может достигать 70–75%.

На сегодня в Кыргызстане работает 22 специализированных питомника, где выращивают востребованные сорта плодово-ягодных и декоративных культур. Эти саженцы адаптированы к различным природно-климатическим условиям регионов страны.

Что нужно учитывать при посадке?

Специалисты Департамента оказывают консультационную поддержку начинающим садоводам. Главное – правильно выбрать не только сорт, но и учесть высотную зону, от которой напрямую зависят урожайность и приживаемость:

Верхняя зона: от 1400 до 2000 м над уровнем моря

Средняя зона: от 800 до 1400 м

Нижняя зона: от 400 до 800 м

Каждая из них требует индивидуального подхода - по выбору культуры, срокам посадки, поливу и агротехнике.

Поддержка - не на словах

Ранее в министерстве напомнили, что особое внимание будет уделено гражданам, находящимся в трудовой миграции, которые заинтересованы в освоении земли и развитии садоводства. Поддержка предусматривается как для тех, кто вернулся из-за рубежа, так и для внутренних трудовых мигрантов.