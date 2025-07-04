Погода
$ 87.47 - 87.83
€ 101.70 - 102.62

Как превратить малопродуктивные земли в источник дохода

136  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Современное садоводство становится одним из самых инвестиционно-привлекательных направлений сельского хозяйства Кыргызстана. Особенно – в освоении малопродуктивных и заброшенных земель.

Яблоки, груши, абрикосы, черешня, сливы, малина, крыжовник и смородина - эти культуры всё чаще выращиваются по интенсивной технологии, которая даёт хороший урожай даже на сложных участках. Кроме того, она применима не только к фруктовым деревьям, но и к ягодным кустарникам.

Как отмечают в Департаменте экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства при МВРСХиПП, ключевым фактором успеха является качественный посадочный материал - его доля в успешной реализации проекта может достигать 70–75%.

На сегодня в Кыргызстане работает 22 специализированных питомника, где выращивают востребованные сорта плодово-ягодных и декоративных культур. Эти саженцы адаптированы к различным природно-климатическим условиям регионов страны.

Что нужно учитывать при посадке?

Специалисты Департамента оказывают консультационную поддержку начинающим садоводам. Главное – правильно выбрать не только сорт, но и учесть высотную зону, от которой напрямую зависят урожайность и приживаемость:

Верхняя зона: от 1400 до 2000 м над уровнем моря

Средняя зона: от 800 до 1400 м

Нижняя зона: от 400 до 800 м

Каждая из них требует индивидуального подхода - по выбору культуры, срокам посадки, поливу и агротехнике.

Поддержка - не на словах

Ранее в министерстве напомнили, что особое внимание будет уделено гражданам, находящимся в трудовой миграции, которые заинтересованы в освоении земли и развитии садоводства. Поддержка предусматривается как для тех, кто вернулся из-за рубежа, так и для внутренних трудовых мигрантов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447701
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  