Погода
$ 87.47 - 87.83
€ 101.70 - 102.62

Тысячи мальков карпа выпущены в Курпсайское и Таш-Комурское водохранилища

207  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане продолжается развитие аквакультуры. В рамках двустороннего договора между Департаментом рыбной промышленности и рыбохозяйствующими субъектами состоялось очередное зарыбление водоёмов.

Комиссионные мероприятия по зарыблению прошли на Курпсайском и Таш-Комурском водохранилищах. В них приняли участие представители Департамента рыбной промышленности, а также хозяйствующие субъекты, заключившие договор на использование участков акватории для рыбохозяйственного освоения и выращивания форели в садковых установках.

В ходе мероприятий в водоёмы было выпущено 150 тысяч мальков карпа-сазана весом от 0,25 до 2 граммов. Зарыбление провели три хозяйствующих субъекта:

ОсОО "Аква Сервис"

ОсОО "Рязан форель"

ИП "Базарбаев"

Как отметили в ведомстве, данное мероприятие направлено на сохранение и увеличение популяции промысловых рыб, развитие предпринимательства в сфере аквакультуры, а также поддержку устойчивого подхода к использованию водных ресурсов страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447703
Теги:
рыбное хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  