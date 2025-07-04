Тысячи мальков карпа выпущены в Курпсайское и Таш-Комурское водохранилища

В Кыргызстане продолжается развитие аквакультуры. В рамках двустороннего договора между Департаментом рыбной промышленности и рыбохозяйствующими субъектами состоялось очередное зарыбление водоёмов.

Комиссионные мероприятия по зарыблению прошли на Курпсайском и Таш-Комурском водохранилищах. В них приняли участие представители Департамента рыбной промышленности, а также хозяйствующие субъекты, заключившие договор на использование участков акватории для рыбохозяйственного освоения и выращивания форели в садковых установках.

В ходе мероприятий в водоёмы было выпущено 150 тысяч мальков карпа-сазана весом от 0,25 до 2 граммов. Зарыбление провели три хозяйствующих субъекта:

ОсОО "Аква Сервис"

ОсОО "Рязан форель"

ИП "Базарбаев"

Как отметили в ведомстве, данное мероприятие направлено на сохранение и увеличение популяции промысловых рыб, развитие предпринимательства в сфере аквакультуры, а также поддержку устойчивого подхода к использованию водных ресурсов страны.