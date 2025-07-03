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"Кыргызфильм" напоминает об окончании приёма заявок на сценарный конкурс

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- Светлана Лаптева
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До окончания приёма заявок на сценарный конкурс, объявленный Национальной киностудией имени Толомуша Океева "Кыргызфильм", остался ровно один месяц.

Последний день приёма сценариев и заявок - 1 августа 2025 года.

Подробную информацию об условиях и требованиях конкурса вы можете найти на наших официальных страницах в соцсетях и на сайте kyrgyzfilm.asia.

Напомним, национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева объявляет о приёме заявок на конкурс сценариев полнометражных, документальных и короткометражных игровых фильмов для формирования тематического плана на 2026 год.

Конкурс проводится в рамках концепции "Национальный дух – мировые высоты", утверждённой Указом Президента Кыргызской Республики №369 от 18 декабря 2024 года, и Национальной программы "Сохранение и развитие национальных традиций" на 2022–2027 годы (УП №303 от 30 августа 2022 года).

Условия и требования конкурса

В конкурсе могут участвовать юридические лица, зарегистрированные в Кыргызской Республике и соответствующие квалификационным требованиям кинопроизводства (продакшн-студии, творческие объединения и др.).

Принимаются оригинальные сценарии, принадлежащие перу одного автора, а также произведения, написанные на основе других работ или созданные в соавторстве (при наличии подписей авторов в оригинале и соответствия теме и формату конкурса).

Сценарии проходят официальную регистрацию в редакции (подписание акта приёма), после чего они могут быть представлены на рассмотрение художественного совета.

Принятые сценарии рассматриваются художественным советом киностудии в формате питчинга.

Комиссия (художественный совет) не ведёт переписку с авторами сценариев и не проводит переговоров.

Произведения, содержащие взгляды, противоречащие Конституции, угрожающие территориальной целостности и безопасности государства, пропагандирующие социальные, расовые, национальные, религиозные или родоплеменные конфликты, а также насилие, автоматически исключаются из конкурса.

При рассмотрении сценариев, соответствующих требованиям, особое внимание уделяется их художественному качеству и актуальности затронутой темы.


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URL: https://www.vb.kg/447705
Теги:
кино, Кыргызстан
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