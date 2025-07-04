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"Миллионы кубометров воды прибыли в Казахстан из Кыргызстана"

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- Светлана Лаптева
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Больше, чем ожидали: миллионы кубометров воды прибыли в Казахстан из Кыргызстана. Около 304,3 млн куб. м воды прибыло в Казахстан по рекам Шу и Талас с начала поливного периода, сообщает Zakon.kz. Об этом 1 июля 2025 года проинформировали в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК:

"С апреля текущего года по сегодняшний день Кыргызская Республика направила в Казахстан около 304,3 млн куб. м воды. При этом запланированный к этому времени объем подачи воды по рекам Шу и Талас составляет 270,1 млн куб. м".

Согласно договоренностям с Кыргызстаном, в вегетационный период в Казахстан ожидается поступление 625 млн куб. м воды по рекам Шу и Талас для обеспечения аграриев Жамбылской области.

"На сегодня крестьянским хозяйствам Жамбылской области подано более 231 млн куб. м воды, что почти на 50 млн куб. м больше, чем годом ранее. Полито 58 900 га посевных площадей".

Как сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров, в регионе продолжаются работы по обеспечению эффективного использования и справедливого распределения поливной воды.

"Утверждены графики поочередной подачи воды по каналам, ведутся разъяснительные работы с аграриями по переходу на менее влаголюбивые культуры и ночные поливы. Начата механизированная очистка на Фурмановском обводном канале и Георгиевском магистральном канале", – добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/447710
Теги:
вода, Казахстан, Кыргызстан
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