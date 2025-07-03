Военные Кыргызстана приняли участие в учениях США

В Соединённых Штатах Америки завершилось многонациональное командно-штабное учение "Региональное сотрудничество - 2025", в котором приняли участие военнослужащие Вооруженных Сил Кыргызской Республики под руководством начальника управления стратегического планирования Главного оперативного управления Генерального Штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики, полковника Саламата Райымбаева.

Учение проводилось с 16 по 27 июня 2025 г. в штате Массачусетс Национальной гвардии США с целью укрепления взаимодействия между вооруженными силами стран Центральной Азии, США и партнерских государств в рамках обеспечения региональной и глобальной безопасности.

Военнослужащие Вооруженных Сил Кыргызской Республики продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки, слаженность в действиях и способность эффективно выполнять задачи в составе международных подразделений.

Участие в учениях подтвердило готовность Кыргызской Республики вносить вклад в обеспечение коллективной безопасности, укрепление международного партнерства и совместное противодействие современным вызовам.