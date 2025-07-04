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Тайсон Фьюри возвращается на ринг в 2026 году

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри официально подтвердил свое возвращение в бокс. Его бой запланирован на 2026 год в рамках сезона боев в Эр-Рияде. Об этом сообщил глава бокса Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, отметив, что Фьюри лично дал слово о возвращении на ринг.

36-летний британец завершил карьеру в декабре 2024 года после двух поражений подряд от Александра Усика, потеряв при этом свои чемпионские пояса и статус непобежденного бойца. В мае 2025 года Фьюри заявлял, что доволен завершением карьеры и больше ничего никому не должен доказывать. Однако теперь он изменил свое решение.

Имя соперника Фьюри пока держится в секрете, но новость уже вызвала бурную реакцию в мире бокса.

Тем временем Александр Усик готовится к защите своих титулов в бою против британца Даниэля Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Возвращение Фьюри обещает вновь взбудоражить тяжёлый дивизион и может привести к новым громким поединкам на вершине мирового бокса.


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URL: https://www.vb.kg/447714
Теги:
бокс
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