Тайсон Фьюри возвращается на ринг в 2026 году

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри официально подтвердил свое возвращение в бокс. Его бой запланирован на 2026 год в рамках сезона боев в Эр-Рияде. Об этом сообщил глава бокса Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, отметив, что Фьюри лично дал слово о возвращении на ринг.

36-летний британец завершил карьеру в декабре 2024 года после двух поражений подряд от Александра Усика, потеряв при этом свои чемпионские пояса и статус непобежденного бойца. В мае 2025 года Фьюри заявлял, что доволен завершением карьеры и больше ничего никому не должен доказывать. Однако теперь он изменил свое решение.

Имя соперника Фьюри пока держится в секрете, но новость уже вызвала бурную реакцию в мире бокса.

Тем временем Александр Усик готовится к защите своих титулов в бою против британца Даниэля Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Возвращение Фьюри обещает вновь взбудоражить тяжёлый дивизион и может привести к новым громким поединкам на вершине мирового бокса.