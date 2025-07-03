Серебряный призер Олимпийских игр в Париже Мунарбек Сейитбек уулу готовится к своему дебюту в профессиональном боксе. Его первый бой состоится 20 июля в Бишкеке на арене Bishkek Arena в рамках международного вечера бокса, организованного промоушеном SAIKOU LUSH.

Соперником 29-летнего кыргызстанца станет боксер из Уганды Коннрад Серуенге, в активе которого 9 побед и 5 поражений. Для Мунарбека этот поединок станет новым этапом после успешной любительской карьеры.

Сейитбек уулу начал заниматься боксом с восьми лет, окончил факультет физической культуры Ошского государственного университета. В 2024 году он вошёл в историю кыргызского бокса, завоевав первую в истории страны олимпийскую медаль в этом виде спорта - серебро в категории до 57 кг на Играх в Париже.

Предстоящий дебют вызывает большой интерес среди болельщиков и специалистов. Ожидается, что это начало новой яркой главы в карьере одного из самых перспективных боксёров Кыргызстана.