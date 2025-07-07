Пеп Гвардиола признан лучшим тренером мира по версии GiveMeSport

Известный спортивный портал GiveMeSport опубликовал рейтинг лучших футбольных тренеров мира, в котором первое место занял главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. Об этом сообщает Sports.kz со ссылкой на Sports.ru.

Рейтинг составлен на основе нескольких ключевых критериев: количество завоеванных трофеев, последние достижения, продолжительность работы в клубе или сборной, а также результаты команды относительно ожиданий экспертов и болельщиков.

Гвардиола вновь подтвердил свой статус одного из самых успешных тренеров современности благодаря недавним успехам "Манчестер Сити", включая победы в Премьер-лиге и других турнирах. Его команда продолжает демонстрировать высокий уровень футбола и стабильность результатов.

В список из двадцати лучших тренеров вошли также:

Луис Энрике ("Пари Сен-Жермен")

Арне Слот ("Ливерпуль")

Симоне Индзаги ("Аль-Хилаль")

Карло Анчелотти (сборная Бразилии)

Ханс-Дитер Флик ("Барселона")

Антонио Конте ("Наполи")

Хаби Алонсо ("Реал Мадрид")

Диего Симеоне ("Атлетико Мадрид")

Микель Артета ("Арсенал")

Унаи Эмери ("Астон Вилла")

Лионель Скалони (сборная Аргентины)

Дидье Дешам (сборная Франции)

Томас Тухель (сборная Англии)

Юлиан Нагельсманн (сборная Германии)

Луис де ла Фуэнте (сборная Испании)

Джан Пьеро Гасперини ("Рома")

Эдди Хау ("Ньюкасл Юнайтед")

Нуну Эшпириту Санту ("Ноттингем Форест")

Лучано Спаллетти (бывший тренер сборной Италии)

Эксперты отметили, что рейтинг отражает не только достижения на поле, но и влияние тренеров на развитие команд и футбол в целом. Этот список является одним из самых авторитетных в мире футбола и вызывает большой интерес у поклонников спорта.