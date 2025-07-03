Кыргызстанец Элдияр Орозбаев - лучший шахматист Кыргызстана по версии ФИДЕ

Международный мастер и абсолютный чемпион Кыргызстана Элдияр Орозбаев впервые в своей карьере возглавил обновлённый рейтинг ФИДЕ сразу в трёх шахматных дисциплинах - классике, рапиде и блице.

По итогам июльского рейтинга, Орозбаев набрал:

2367 очков в классической шахматной дисциплине,

2405 очков в рапиде,

2354 очка в блице.

Ранее Элдияр уже был лидером по классике и рапиду, но впервые добился такого результата сразу в трёх категориях.

Кыргызский шахматный союз поздравил спортсмена с этим значимым достижением и выразил надежду на новые успехи в международных турнирах.

Этот успех подтверждает высокий уровень игры Орозбаева и его статус лучшего шахматиста Кыргызстана на сегодняшний день.