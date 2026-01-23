Погода
Госагентство по защите персональных данных сообщило о фейковых рассылках

Государственное агентство по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызстана предупредило о фейковых сообщениях, которые распространяются в WhatsApp от имени его руководства и сотрудников. Ведомство заявляет, что эти рассылки не имеют отношения к его деятельности и могут быть связаны с мошенническими действиями третьих лиц.

Агентство подчёркивает, что не ведёт служебную переписку и не направляет официальные уведомления гражданам через WhatsApp или другие неофициальные каналы связи.

Гражданам, а также представителям государственных органов и организаций рекомендуют проявлять бдительность, не передавать персональные данные, коды подтверждения, реквизиты документов и не переходить по подозрительным ссылкам.

При получении сомнительных сообщений Агентство советует связываться по номерам +996 997 950 850 и +996 998 950 350 для уточнения информации, а также сообщать о фактах мошенничества в правоохранительные органы.


Теги:
мошенничество, социальные сети, Кыргызстан, фейк
