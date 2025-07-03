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КПЛ-2025: "Илбирс" уступил "Алге" в первом круге

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- Самуэль Деди Ирие
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В рамках 13-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу сезона 2025 года "Илбирс" потерпел поражение от "Алги" со счетом 1:2. Встреча прошла 2 июля на стадионе "Алга" в Бишкеке.

"Илбирс" вышел вперед благодаря голу Сейитказиева в конце первого тайма (45-я минута), однако во второй половине встречи хозяева поля забили два мяча - на 54-й и 72-й минутах отличились Боколеев и Маданов соответственно. Лучшим игроком матча признан Ырыскелди Маданов из "Алги".

После этой игры "Алга" набрала 13 очков, а "Илбирс" - 9, и обе команды продолжают бороться в нижней части турнирной таблицы.

3 июля пройдут еще два матча 13-го тура: "Дордой" - "Нефтчи" и "Абдыш-Ата" - "Барс".

Ранее 21 и 22 июня были сыграны четыре встречи:

"Озгон" обыграл "Азиягол" 2:0,

"Бишкек Сити" и "Алай" сыграли вничью 0:0,

"Мурас Юнайтед" победил "ОшМУ" со счетом 3:1,

"Талант" выиграл у "Кыргыз Алтын" 2:0.

В турнирной таблице КПЛ-2025 лидируют "Мурас Юнайтед" (32 очка) и "Алай" (28 очков). За чемпионство борются 14 клубов, и сезон обещает быть захватывающим.


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URL: https://www.vb.kg/447723
Теги:
футбол, Кыргызстан
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