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Кыргызстанки проиграли во втором матче отбора Кубка Азии

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- Самуэль Деди Ирие
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Женская национальная сборная Кыргызстана по футболу проиграла второй матч в отборочном этапе Кубка Азии. Во втором туре группа "D" команда уступила сборной Китайского Тайбэя со счётом 0:3.

Отборочный турнир проходит с 29 июня по 6 июля в Джакарте (Индонезия). Ранее 29 июня кыргызстанки проиграли хозяйкам турнира - сборной Индонезии со счётом 0:1.

Следующий матч подопечные тренера Немата Закирова сыграют 5 июля против сборной Пакистана. Победители восьми групп пройдут во второй квалификационный этап.

Финал Кубка Азии пройдет с 1 по 21 марта 2026 года в Австралии, где встретятся 12 сильнейших команд континента.


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URL: https://www.vb.kg/447726
Теги:
футбол, Кыргызстан, женщины
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