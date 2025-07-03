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На Иссык-Куле состоялся этап Кубка ЦА по детскому скалолазанию

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- Самуэль Деди Ирие
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В селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области прошёл второй этап Кубка Центральной Азии KIDS-2025 по спортивному скалолазанию. В соревнованиях приняли участие 107 юных спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, России и Узбекистана.

Юные скалолазы соревновались в двух дисциплинах - "скорость" и "трудность" - и в трёх возрастных категориях: 2011–2012, 2013–2014 и 2015 г.р. и младше. Организатором турнира выступила Федерация альпинизма и спортивного лазания Кыргызской Республики.

Успешно выступили воспитанники СДЮШОР им. С. Джуманазарова. В дисциплине "скорость" Дарина Карих заняла 1-е место среди девушек 2010 г.р. и младше, Дамир Марасулов стал вторым среди юношей, а Сергей Ким - вторым среди самых младших участников. В лазании на трудность Марасулов занял 3-е место, а Карих и Оморова Адель вошли в пятёрку сильнейших в своих категориях.

Соревнования прошли на высоком организационном уровне и стали важной площадкой для обмена опытом и поддержки юных спортсменов Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/447727
Теги:
Иссык-Кульская область, скалолазание
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