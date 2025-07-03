На рынках Бишкека с продавцами провели беседы о ценах на мясо

2 июля сотрудники столичного отдела Службы антимонопольного регулирования при Минэкономики провели мониторинг цен на мясо и другие социально значимые товары на крупных рынках Бишкека. Проверки прошли на Ошском, Аламединском, Ортосайском рынках, а также на территории Дордой Фуд.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты не только проанализировали уровень розничных цен на говядину и баранину, но и провели разъяснительную работу с продавцами. Их предупредили о недопустимости необоснованного роста цен и напомнили об обязательном соблюдении Закона КР "О защите прав потребителей".

Администрации рынков, в свою очередь, также провели инструктажи с реализаторами. Им напомнили об ответственности, предусмотренной законодательством в случае нарушений прав покупателей.

Ведомство заверяет: подобные рейды будут проводиться и впредь в целях недопущения ценовых злоупотреблений и защиты интересов граждан.