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На рынках Бишкека с продавцами провели беседы о ценах на мясо

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- Карыпбай кызы Толгонай
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2 июля сотрудники столичного отдела Службы антимонопольного регулирования при Минэкономики провели мониторинг цен на мясо и другие социально значимые товары на крупных рынках Бишкека. Проверки прошли на Ошском, Аламединском, Ортосайском рынках, а также на территории Дордой Фуд.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты не только проанализировали уровень розничных цен на говядину и баранину, но и провели разъяснительную работу с продавцами. Их предупредили о недопустимости необоснованного роста цен и напомнили об обязательном соблюдении Закона КР "О защите прав потребителей".

Администрации рынков, в свою очередь, также провели инструктажи с реализаторами. Им напомнили об ответственности, предусмотренной законодательством в случае нарушений прав покупателей.

Ведомство заверяет: подобные рейды будут проводиться и впредь в целях недопущения ценовых злоупотреблений и защиты интересов граждан.


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URL: https://www.vb.kg/447728
Теги:
Нарынская область, цены, мясо, Бишкек, Кыргызстан
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