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В Бишкеке стартовал судейский семинар ФИФА

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- Самуэль Деди Ирие
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В офисе Кыргызского футбольного союза начался международный судейский семинар ФИФА по программе MМА (Management, Match, Analysis), направленный на повышение квалификации футбольных арбитров.

В церемонии открытия приняли участие первый вице-президент КФС Нурдин Букуев, глава судейского комитета Бахадыр Кочкаров, руководитель судейского отдела Рыспек Шекербеков, а также инструкторы ФИФА из Сингапура, Узбекистана и Малайзии.

Основная цель семинара - повышение теоретического и практического уровня судей, а также разъяснение последних изменений в правилах игры, принятых IFAB и ФИФА. Участников обучают правильному применению правил на поле с акцентом на реалистичные игровые ситуации.

Семинар продлится до 6 июля и станет важным этапом в развитии профессионального уровня судейского корпуса Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/447730
Теги:
судья, Кыргызстан, ФИФА
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