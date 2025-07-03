В Бишкеке стартовал судейский семинар ФИФА

В офисе Кыргызского футбольного союза начался международный судейский семинар ФИФА по программе MМА (Management, Match, Analysis), направленный на повышение квалификации футбольных арбитров.

В церемонии открытия приняли участие первый вице-президент КФС Нурдин Букуев, глава судейского комитета Бахадыр Кочкаров, руководитель судейского отдела Рыспек Шекербеков, а также инструкторы ФИФА из Сингапура, Узбекистана и Малайзии.

Основная цель семинара - повышение теоретического и практического уровня судей, а также разъяснение последних изменений в правилах игры, принятых IFAB и ФИФА. Участников обучают правильному применению правил на поле с акцентом на реалистичные игровые ситуации.

Семинар продлится до 6 июля и станет важным этапом в развитии профессионального уровня судейского корпуса Кыргызстана.