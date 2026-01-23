Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 101.15 - 102.10

В Бишкеке подписан меморандум по проекту "Западная объездная дорога"

121  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте был подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по проекту государственно-частного партнёрства "Строительство и эксплуатация "Западной объездной дороги города Бишкек"". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Документ направлен на реализацию крупного инфраструктурного проекта, призванного улучшить транспортную логистику столицы и снизить нагрузку на существующую дорожную сеть.

Меморандум подписали представители Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Национального агентства по инвестициям, мэрии Бишкека, ОАО "Элдик Банк", ОсОО "Бат Жет" и китайской компании "China National Heavy Machinery Corporation (CHMC)".

Отмечено, что целью подписанного документа является координация усилий сторон и создание условий для эффективного взаимодействия при реализации проекта. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии партнёрства на принципах равноправия, взаимной выгоды и прозрачности.

Реализация проекта "Западная объездная дорога" рассматривается как важный этап развития транспортной инфраструктуры столицы и дополнительный импульс для привлечения инвестиций в экономику Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447738
Теги:
дороги, строительство, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  