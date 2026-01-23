В Бишкеке подписан меморандум по проекту "Западная объездная дорога"

В Национальном агентстве по инвестициям при президенте был подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по проекту государственно-частного партнёрства "Строительство и эксплуатация "Западной объездной дороги города Бишкек"". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Документ направлен на реализацию крупного инфраструктурного проекта, призванного улучшить транспортную логистику столицы и снизить нагрузку на существующую дорожную сеть.

Меморандум подписали представители Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Национального агентства по инвестициям, мэрии Бишкека, ОАО "Элдик Банк", ОсОО "Бат Жет" и китайской компании "China National Heavy Machinery Corporation (CHMC)".

Отмечено, что целью подписанного документа является координация усилий сторон и создание условий для эффективного взаимодействия при реализации проекта. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии партнёрства на принципах равноправия, взаимной выгоды и прозрачности.

Реализация проекта "Западная объездная дорога" рассматривается как важный этап развития транспортной инфраструктуры столицы и дополнительный импульс для привлечения инвестиций в экономику Кыргызской Республики.