ШОС и Индия: Испытание на прочность региональной безопасности

Заседание министров обороны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшее в июне 2025 года в китайском Циндао, обнажило внутренние противоречия в понимании приоритетов безопасности среди стран-участниц. Индия, одна из ключевых держав региона, отказалась подписывать итоговое заявление. Такое решение не было импульсивным: оно выразило принципиальную позицию по поводу того, как организация трактует понятие терроризма и реагирует на реальные угрозы.

Индийская позиция: от дипломатии к принципам

Причиной демарша стало исключение из текста заявления упоминания о террористической атаке в Пахалгаме (Джамму и Кашмир), совершённой 22 апреля 2025 года. В результате нападения погибли 26 мирных жителей, большинство из которых были паломниками. Ответственность за атаку взяла на себя группировка The Resistance Front (TRF), которую индийская сторона рассматривает как прокси-структуру "Лашкар-е-Тайба" - организации, официально признанной террористической в Индии, США и ряде других стран.

Нью-Дели сочло отказ от упоминания этой трагедии проявлением избирательного подхода: в том же заявлении содержались резкие формулировки по ситуации в Белуджистане, но игнорировалась атака на граждан страны-участницы. Для Индии это стало сигналом, что борьба с терроризмом в ШОС зачастую подчиняется внешнеполитическим соображениям, а не единым принципам.

Пакистан под прицелом критики: документированная поддержка

Поддержка экстремистских группировок со стороны Пакистана на протяжении многих лет вызывает озабоченность у целого ряда государств. Ещё в 2008 году исследователи Brookings Institution охарактеризовали Пакистан как "возможно, самого активного спонсора террористических групп в мире". Подобная оценка впоследствии получила подтверждение в многочисленных отчётах, включая доклады Госдепартамента США. Согласно этим данным, на территории Пакистана продолжает действовать целый ряд радикальных организаций, включая "Лашкар-е-Тайба", "Хаккани" и "Джаиш-е-Мохаммед".

Соединённые Штаты и другие государства указывают, что эти структуры используют пакистанскую территорию как безопасную зону для планирования атак, подготовки боевиков, вербовки и сбора финансирования. Несмотря на неоднократные международные призывы, меры по пресечению деятельности этих организаций, по мнению многих наблюдателей, остаются недостаточными. В Нью-Дели подчёркивают: отказ от признания этого факта внутри ШОС подрывает её авторитет и мешает формированию согласованной линии по борьбе с терроризмом.

Проблема консенсуса в РАТС

Региональная антитеррористическая структура (РАТС), действующая под эгидой ШОС с 2004 года, призвана координировать усилия государств-участников в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Однако для признания организации террористической требуется согласие всех членов. Этот механизм, по мнению Нью-Дели, делает невозможным эффективное противодействие тем группам, которые фактически действуют под покровительством отдельных стран-участниц.

В частности, несмотря на признание "Джаиш-е-Мохаммед" террористической со стороны России, Индии и Китая, организация по-прежнему не включена в официальные списки РАТС - именно из-за возражений Пакистана. Подобные ситуации, по оценке индийской стороны, подрывают легитимность структуры и снижают доверие к её деятельности.

Геополитика и дипломатические весы

Китайско-пакистанское партнёрство, укреплённое экономическими и стратегическими интересами, во многом влияет на позицию ШОС по вопросам безопасности. Пекин рассматривает Исламабад как ключевого партнёра в реализации крупных инфраструктурных проектов и как элемент баланса в мусульманском мире. Вместе с тем, Китай с обеспокоенностью наблюдает за ситуацией в Синьцзяне и полагает, что дестабилизация Пакистана может активизировать экстремистские группы в приграничных районах.

Однако индийские аналитики подчёркивают, что политические и экономические соображения не должны затмевать задачи по обеспечению безопасности. Коллективная борьба с терроризмом невозможна без равных стандартов в оценке угроз.

Необходимость институциональной реформы

Индия выступает за пересмотр ряда процедур в рамках ШОС, в частности - механизма принятия решений в РАТС. Среди возможных шагов предлагается переход от принципа консенсуса к системе квалифицированного большинства, а также внедрение независимых критериев для классификации террористических организаций. Это позволило бы минимизировать влияние внешнеполитических интересов на ключевые решения и повысить эффективность коллективных мер.

Также обсуждается необходимость создания механизмов мониторинга действий стран-участниц, в том числе - в части исполнения обязательств по противодействию экстремистским формированиям.

Вызов - и возможность обновления

События в Циндао продемонстрировали: ШОС сталкивается с вызовами не только внешнего, но и внутреннего характера. Если организация стремится сохранить свою роль эффективного механизма региональной безопасности, ей придётся переосмыслить существующие подходы и выработать более прозрачные и объективные правила игры.