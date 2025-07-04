Диогу Жота погиб в автокатастрофе в возрасте 28 лет

Португальский нападающий "Ливерпуля" и игрок сборной Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе в Испании в возрасте 28 лет. В результате трагического происшествия также погиб его младший брат Андре.

Жота был известен своей высокой скоростью, универсальностью и отличной реализацией моментов. Он начал профессиональную карьеру в "Пасуш де Феррейра", после чего перешёл в "Атлетико Мадрид". В дальнейшем выступал на правах аренды за "Порту" и "Вулверхэмптон", а затем подписал полноценный контракт с "волками" и помог им выйти в Премьер-лигу.

В 2020 году Жота присоединился к "Ливерпулю", где быстро стал важной частью команды Юргена Клоппа. Он внёс значительный вклад в победы клуба в Премьер-лиге, Кубке Англии и других турнирах, забивая ключевые голы как в национальных, так и в международных матчах.

На международной арене Жота провёл почти 50 матчей за сборную Португалии и принимал участие в победах команды в Лиге наций УЕФА в 2019 и 2025 годах.

Футбольный мир скорбит по поводу безвременной утраты талантливого и любимого игрока, чья карьера и жизнь трагически оборвались.