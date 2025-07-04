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Экономика на фактах: в КЭУ заработал Центр моделирования и анализа

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- Светлана Лаптева
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В НИУ КЭУ состоялось торжественное открытие Центра экономического моделирования и анализа.

Центр создан с целью содействия органам государственной власти в анализе и разработке эффективной государственной политики в сфере устойчивого развития. Также Центр предоставляет исследовательские, консультационные и обучающие услуги для широкого круга заинтересованных сторон, включая бизнес и академическое сообщество.

В открытии приняли участие представители государственных органов, бизнес-ассоциаций, академических институтов и международного донорского сообщества.

Ключевые задачи Центра включают:

• содействие в разработке основанных на данных стратегий и политик устойчивого развития Кыргызской Республики;

• создание национальной экспертной платформы по анализу, прогнозированию и моделированию сценариев развития;

• постоянное повышение экспертного потенциала в сфере устойчивого развития;

• распространение знаний по зелёной экономике через научные публикации и аналитические материалы;

• развитие сотрудничества между государственными органами, наукой, бизнесом и международными партнёрами;

• участие в региональных и глобальных инициативах совместно с аналитическими структурами стран Центральной Азии.

Особое внимание уделено формированию при Центре экспертной платформы, объединяющей независимых аналитиков, консультантов и специалистов в профильных направлениях. Центр будет выполнять научно-аналитические задачи по запросу МЭК КР и других государственных органов, участвовать в разработке национальных стратегий и исследовательских программ.

В рамках мероприятия прошла презентация Центра и сессия вопросов и ответов, в ходе которых участники подробно ознакомились с направлениями деятельности новой аналитической структуры и обсудили возможные формы сотрудничества.

Центр экономического моделирования и анализа открыт в партнёрстве МЭК КР с НИУ КЭУ при поддержке программы "Зелёная экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызской Республике", реализуемой GIZ при софинансировании BMZ, Европейского союза и Правительства Швейцарии.


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URL: https://www.vb.kg/447750
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