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Минсельхоз КР принимает меры для улучшения работы теплиц для цветов

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- Светлана Лаптева
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Департамент перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики сообщает о принятии решений, направленных на реализацию проекта государственно-частного партнёрства (ГЧП) по частной инициативе многопрофильного сельскохозяйственного коммерческого кооператива "Тюльпан Ленд" - "Организация тепличного хозяйства по выращиванию тепличных цветов".

В целях обеспечения прозрачности и соблюдения положений Закона Кыргызской Республики "О государственно-частном партнёрстве" Департаментом издан приказ о создании конкурсной комиссии, а также утверждены следующие конкурсные документы:

Запрос о квалификации для потенциальных участников проекта ГЧП;

Запрос предложений, включающий условия участия, требования и критерии оценки заявок;

Проект Соглашения о государственно-частном партнёрстве, определяющий взаимные обязательства сторон.

Указанные документы размещены на официальном сайте Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики в разделе "Объявления".

Реализация данного проекта направлена на развитие современного тепличного производства, а также на увеличение объемов выращивания тепличных цветов на территории Кыргызской Республики с учетом современных экологических и технологических стандартов.


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URL: https://www.vb.kg/447751
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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