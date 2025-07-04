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Военнослужащие ВС КР устанавливают заграждение на границе с Таджикистаном

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- Светлана Лаптева
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Личный состав воинской части 52870 Юго-Западного оперативного командования Вооружённых сил Кыргызской Республики принимает активное участие в работах по обустройству проволочного заграждения на кыргызско-таджикской государственной границе в Баткенской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны КР.

По данным ведомства, в этом ответственном и значимом для страны мероприятии ежедневно задействованы сотни военнослужащих. Работы ведутся в рамках укрепления мер по обеспечению национальной безопасности и защиты рубежей.

В Минобороны подчёркивают, что личный состав выполняет поставленные задачи с высокой степенью организованности, дисциплины и самоотдачи. Военнослужащие вносят весомый вклад в общее дело по охране государственной границы, действуя в духе верности присяге и служения Родине.


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URL: https://www.vb.kg/447757
Теги:
граница, Кыргызстан
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