Военнослужащие ВС КР устанавливают заграждение на границе с Таджикистаном

Личный состав воинской части 52870 Юго-Западного оперативного командования Вооружённых сил Кыргызской Республики принимает активное участие в работах по обустройству проволочного заграждения на кыргызско-таджикской государственной границе в Баткенской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны КР.

По данным ведомства, в этом ответственном и значимом для страны мероприятии ежедневно задействованы сотни военнослужащих. Работы ведутся в рамках укрепления мер по обеспечению национальной безопасности и защиты рубежей.

В Минобороны подчёркивают, что личный состав выполняет поставленные задачи с высокой степенью организованности, дисциплины и самоотдачи. Военнослужащие вносят весомый вклад в общее дело по охране государственной границы, действуя в духе верности присяге и служения Родине.