По факту коррупции задержан мэр Шопокова

ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по факту коррупции в отношении должностных лиц мэрии города Шопоков при проведении процедур государственных закупок на поставку товаров и услуг, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, установлено, что с 2023 года по настоящее время мэрией Шопокова Сокулукского района проводились тендеры по закупке товароматериальных ценностей, где победителями объявлялись ОсОО "Юниверсал сервис" и "Матумба".

При этом вышеуказанные компании по поручению мэра Шопокова С.Н.С. главным специалистом по привлечению инвестиций и государственным закупкам К.А.А. были зарегистрированы на своих одноклассников А.А.М. и О.С.О., которые формально числились руководителями компаний.

Согласно полученным данным, деятельностью вышеуказанных ОсОО "Юниверсал сервис" и "Матумба" управлялись со стороны мэра Шопокова и специалистом по госзакупкам, которые осуществляли мнимые поставки, тем самым занимаясь незаконным выводом бюджетных средств в целях личного обогащения.

Указанные выше обстоятельства подтверждаются показанием работника отдела закупок К.А.А. о том, что данная коррупционная схема по выводу бюджетных средств была организована непосредственно по указанию мэра города Шопоков \С.Н.С..

Также в целях сокрытия преступления должностные лица мэрии города Шопоков передавали от 1 до 5 тысяч сомов от каждой мнимой закупки фиктивному руководителю ОсОО "Юниверсал сервис" в лице А.А.М. в качестве вознаграждения.

Кроме того, по результатам проведенной аудиторской проверки предварительный ущерб нанесенный республиканскому бюджету составил свыше 9 млн сомов.

Вместе с тем, установлено, что С.Н.С., злоупотребляя своим должностным положением, назначил водителем своего близкого родственника, который, также работал водителем в муниципальном предприятии "Шопоков-Унаа" и в нарушении законодательства КР получал заработную плату в двух местах.

На основании собранных материалов и следственно-оперативных материалов 3 июля 2025 года указанные должностные лица города Шопоков С.Н.С. и К.А.А. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению аналогичных фактов со стороны должностных государственных органов и других причастных лиц.