Погода
$ 87.47 - 87.83
€ 101.70 - 102.62

По факту коррупции задержан мэр Шопокова

221  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по факту коррупции в отношении должностных лиц мэрии города Шопоков при проведении процедур государственных закупок на поставку товаров и услуг, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, установлено, что с 2023 года по настоящее время мэрией Шопокова Сокулукского района проводились тендеры по закупке товароматериальных ценностей, где победителями объявлялись ОсОО "Юниверсал сервис" и "Матумба".

При этом вышеуказанные компании по поручению мэра Шопокова С.Н.С. главным специалистом по привлечению инвестиций и государственным закупкам К.А.А. были зарегистрированы на своих одноклассников А.А.М. и О.С.О., которые формально числились руководителями компаний.

Согласно полученным данным, деятельностью вышеуказанных ОсОО "Юниверсал сервис" и "Матумба" управлялись со стороны мэра Шопокова и специалистом по госзакупкам, которые осуществляли мнимые поставки, тем самым занимаясь незаконным выводом бюджетных средств в целях личного обогащения.

Указанные выше обстоятельства подтверждаются показанием работника отдела закупок К.А.А. о том, что данная коррупционная схема по выводу бюджетных средств была организована непосредственно по указанию мэра города Шопоков \С.Н.С..

Также в целях сокрытия преступления должностные лица мэрии города Шопоков передавали от 1 до 5 тысяч сомов от каждой мнимой закупки фиктивному руководителю ОсОО "Юниверсал сервис" в лице А.А.М. в качестве вознаграждения.

Кроме того, по результатам проведенной аудиторской проверки предварительный ущерб нанесенный республиканскому бюджету составил свыше 9 млн сомов.

Вместе с тем, установлено, что С.Н.С., злоупотребляя своим должностным положением, назначил водителем своего близкого родственника, который, также работал водителем в муниципальном предприятии "Шопоков-Унаа" и в нарушении законодательства КР получал заработную плату в двух местах.

На основании собранных материалов и следственно-оперативных материалов 3 июля 2025 года указанные должностные лица города Шопоков С.Н.С. и К.А.А. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению аналогичных фактов со стороны должностных государственных органов и других причастных лиц.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447762
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция, Сокулукский район
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  