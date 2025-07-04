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Ташиев вручил первые воинские звания выпускникам Академии ГКНБ и вузов ФСБ

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- Алина Мамаева
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Сегодня заместитель председателя Кабинета министров - председатель ГКНБ КРЭ, генерал-полковник Камчыбек Ташиев вручил первые воинские звания и дипломы выпускникам военно-учебных заведений Федеральной службы безопасности России и курсов профессиональной переподготовки Академии ГКНБ.

Мероприятие открыл глава ГКНБ, который поздравил выпускников с успешным завершением учёбы и началом профессиональной карьеры на службе Родине. В своей речи он подчеркнул важность верности присяге, патриотизма и высокой профессиональной подготовки молодых офицеров.

В этом году ряды офицерского состава пополнили несколько десятков выпускников, которые достойно прошли обучение и продемонстрировали высокий уровень знаний, дисциплины и преданности делу. Все они получили первые воинские звания и дипломы государственного образца.

Особо отличившимся курсантам были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Родители и близкие выпускников также приняли участие в церемонии и выразили слова благодарности преподавателям и командованию за вклад в воспитание и подготовку молодых офицеров.

Вручение первых воинских званий и дипломов символизирует начало новой страницы в жизни молодых защитников Отечества. Впереди их ждёт служба в войсках и выполнение важнейших задач по обеспечению национальной безопасности.

Впервые в истории спецслужбы КР открыта Академия ГКНБ, где будут готовить специалистов в сфере безопасности, пограничников и других профильных специалистов. С 2025 года курсанты обучаются в Академии ГКНБ КР и больше не направляются на обучение в учебные заведения ФСБ России.


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URL: https://www.vb.kg/447764
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Кыргызстан
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