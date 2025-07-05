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Казахстан и Кыргызстан активизируют приграничную торговлю агропродукцией

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- Светлана Лаптева
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Второе заседание казахстанско-кыргызской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства прошло под сопредседательством вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан Баглана Бекбауова и заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Самата Насирдинова. От Министерства торговли и интеграции РК в заседании принял участие председатель Комитета торговли Айдар Абилдабеков, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили выполнение договорённостей, достигнутых на 12-м заседании Межправительственного совета, реализацию Дорожной карты по увеличению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции на 2024–2025 годы, а также широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия в аграрной сфере.

Вице-министр Баглан Бекбауов отметил устойчивую положительную динамику взаимного товарооборота агропромышленной продукции. В 2024 году двусторонний товарооборот составил 350,9 млн долларов США, увеличившись на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. В I квартале 2025 года зафиксирован рост на 43,5%, достигнув 99,9 млн долларов США. При этом экспорт из Казахстана составил 80,1 млн долларов (+44,3%), а импорт – 19,8 млн долларов (+39%).

В рамках заседания поддержано предложение о проведении пилотной сельскохозяйственной ярмарки кыргызской продукции в городе Астана, с возможностью дальнейшего проведения подобных мероприятий в других регионах Казахстана.

В рамках обсуждения приграничной торговли сельхозпродукцией стороны приняли решение проработать вопрос активизации торговли между Таласской областью Кыргызской Республики и Жамбылской областью Республики Казахстан с участием местных администраций. Были также рассмотрены меры по увеличению пропускной способности грузового автотранспорта на приграничных пунктах пропуска.

В целях наращивания поставок казахстанской пшеницы стороны договорились проработать вопрос железнодорожных тарифов с привлечением заинтересованных организаций.

Также было достигнуто соглашение о содействии подписанию в течение одного месяца меморандума о взаимных поставках сельскохозяйственной продукции между ОАО "Кыргыз-Агрохолдинг" и АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" с указанием прогнозного плана закупок.

По итогам заседания подписан соответствующий протокол, закрепляющий достигнутые договорённости и определяющий направления дальнейшего взаимодействия.

https://www.gov.kz/memleket/entities/mti/press/news/details/1024515?lang=ru


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