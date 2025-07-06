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В Панфиловском районе обновлены оросительные скважины

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- Светлана Лаптева
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Заместитель председателя кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с завершением восстановительных работ по 6 скважинам вдоль межхозяйственного канала Р-2 в Панфиловском районе.

Скважины функционируют и уже подают воду фермерам с расходом 30 л/с каждая.

Также Торобаев на месте ознакомился с работами по установке системы капельного полива на 51 га в контуре №175 Күрпүлдөк айыл аймагы.

Оборудование установлено и функционирует. На площади 48,3 га уже выращена кукуруза с хорошей всхожестью. Земля предоставлена в аренду фермерскому хозяйству "Мир".

"Рациональное использование водных ресурсов и внедрение современных поливных технологий - один из главных ориентиров нашей водной и аграрной политики. Восстановленные скважины и капельное орошение - это не просто объекты, это реальный инструмент поддержки фермеров, повышения урожайности и снижения водных потерь. Мы будем и дальше продвигать такие проекты во всех регионах страны", - отметил Бакыт Торобаев.

Как подчеркнул Торобаев, эти шаги направлены на устойчивое развитие агросектора, рациональное использование водных ресурсов и поддержку фермеров Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/447775
Теги:
Бакыт Торобаев, Чуйская область
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