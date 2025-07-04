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На Иссык-Куле прошли учебно-тренировочные полеты авиации

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- Светлана Лаптева
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Вблизи населенного пункта Оттук Иссык-Кульской области были проведены учебно-тренировочные полеты авиации Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Тематика занятий:

- аварийное покидание воздушного судна после авиационного крушения (приводнение);

- поиск и спасение пострадавших из воды;

- практические действия летно-подъемного состава по выживанию в горной местности.

По итогам тренировок:

- два летчика авиации СВО ВС КР выполнили контрольные и тренировочные полеты в соответствии с Курсом боевой подготовки армейской авиации СВО ВС КР "Эвакуация и спасение пострадавших с водной поверхности" - в целях поддержания навыков;

- два летчика получили соответствующие допуски по данным упражнениям.

Полеты выполнялись на вертолете Ми-17В-5.

Мероприятие направлено на повышение боеготовности и профессиональной подготовки летного состава авиации ВС КР.

Такие мероприятия проводятся на регулярной основе в соответствии с планом боевой подготовки и направлены на поддержание высокой профессиональной выучки летного состава, совершенствование навыков выживания в экстремальных условиях, а также повышение уровня готовности к выполнению поисково-спасательных операций в различных климатических и географических условиях.


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URL: https://www.vb.kg/447776
Теги:
авиация, Чолпон-Ата, Кыргызстан
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