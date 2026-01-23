Кыргызская Республика расширила дипломатическую географию до 185 стран

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев провёл традиционный новогодний приём для глав дипломатических миссий и международных организаций. В ходе мероприятия он представил ключевые достижения внешней политики Кыргызстана за 2025 год и обозначил приоритеты на 2026 год.

Выступая перед дипломатическим корпусом, Жээнбек Кулубаев отметил высокую интенсивность внешнеполитической деятельности страны в прошедшем году. Всего состоялось 190 встреч на высшем и высоком уровнях, подписано 633 международных договора и документа. Министр также сообщил о расширении дипломатической географии: число стран-партнёров выросло до 185, а в Африке открылось первое посольство Кыргызстана.

Говоря о планах на 2026 год, глава МИД выделил предстоящее председательство Кыргызстана в ШОС и проведение юбилейного саммита в Бишкеке. Кроме того, страна примет Шестые Всемирные игры кочевников и Иссык-Кульский международный форум имени Чингиза Айтматова.

В приветственной речи Жээнбек Кулубаев поблагодарил дипломатов за личный вклад в укрепление сотрудничества с Кыргызстаном и подчеркнул, что в условиях глобальной нестабильности республика остаётся надёжным и открытым партнёром, ориентированным на конструктивный диалог в интересах мира и устойчивого развития.