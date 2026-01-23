Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 101.15 - 102.10

Кыргызская Республика расширила дипломатическую географию до 185 стран

190  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев провёл традиционный новогодний приём для глав дипломатических миссий и международных организаций. В ходе мероприятия он представил ключевые достижения внешней политики Кыргызстана за 2025 год и обозначил приоритеты на 2026 год.

Выступая перед дипломатическим корпусом, Жээнбек Кулубаев отметил высокую интенсивность внешнеполитической деятельности страны в прошедшем году. Всего состоялось 190 встреч на высшем и высоком уровнях, подписано 633 международных договора и документа. Министр также сообщил о расширении дипломатической географии: число стран-партнёров выросло до 185, а в Африке открылось первое посольство Кыргызстана.

Говоря о планах на 2026 год, глава МИД выделил предстоящее председательство Кыргызстана в ШОС и проведение юбилейного саммита в Бишкеке. Кроме того, страна примет Шестые Всемирные игры кочевников и Иссык-Кульский международный форум имени Чингиза Айтматова.

В приветственной речи Жээнбек Кулубаев поблагодарил дипломатов за личный вклад в укрепление сотрудничества с Кыргызстаном и подчеркнул, что в условиях глобальной нестабильности республика остаётся надёжным и открытым партнёром, ориентированным на конструктивный диалог в интересах мира и устойчивого развития.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447779
Теги:
МИД, Бишкек, Кыргызстан, дипломатия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  