В Араванском районе обсудили подготовку к весенне-полевым работам

- Светлана Лаптева
В Араванской районной госадминистрации прошло совещание с участием министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлиста Акунбекова и полпреда Президента в Ошской области Аманкана Кенжебаева. Участники обсудили планы на сельскохозяйственный сезон 2026 года и итоги работы аграрных управлений Араванского и Ноокатского районов.

По прогнозам, в Араванском районе под посев зерновых, технических и бахчевых культур будет отведено более 22 тысяч гектаров. Важным инструментом поддержки аграриев остается программа "Финансирование сельского хозяйства – 13": к концу 2025 года льготные кредиты на сумму 163,8 млн сомов уже получили 208 местных жителей.

Полпред Президента в Ошской области Аманкан Кенжебаев призвал профильные службы усилить адресную работу с фермерами, активнее внедрять капельное орошение и развивать племенное животноводство. Также он подчеркнул необходимость строгого контроля за целевым использованием выделенных госсредств. По итогам встречи руководителям ведомств даны поручения обеспечить своевременный старт весенне-полевых работ.


Араванский район, сельское хозяйство
