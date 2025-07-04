КПЛ-2025: Завершён первый круг чемпионата Кыргызстана

В чемпионате Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-Лиги завершился первый круг. 2 и 3 июля были сыграны оставшиеся матчи 13-го тура, который подвёл итоги первой половины сезона.

"Алга" обыграла "Илбирс"

2 июля на стадионе "Алга" в Бишкеке стартовал 13-й тур. "Илбирс" открыл счёт усилиями Сейитказиева, однако "Алга" переломила ход игры во втором тайме благодаря точным ударам Боколеева и Маданова.

"Алга" набирает 13 очков, "Илбирс" остаётся с 9 - оба клуба находятся в нижней части таблицы.

"Дордой" - "Нефтчи"

На стадионе "Достук Арена" в Беш-Кунгее столичный "Дордой" одержал непростую победу над "Нефтчи".

Мамыралиев и Мрджа обеспечили "Дордою" комфортное преимущество в первом тайме, но гости ответили голами Алижонова и Токтосунова (с пенальти на 97-й минуте). Решающий мяч за "Дордой" забил Кай Мерк.

Бишкекский клуб набрал 28 очков и входит в группу лидеров. "Нефтчи" - 13 баллов и 10-е место.

"Абдыш-Ата" - "Барс"

В Канте "Барс" из Каракола одержал важную выездную победу. На гол Рикельме Силвы гости ответили точными ударами Мусабекова и Жыргалбек уулу Кайрата.

"Барс" укрепил вторую строчку, имея 29 очков. "Абдыш-Ата" осталась на пятом месте с 25 баллами.

Результаты других матчей 13-го тура (21–22 июня)

"Озгон" - "Азиягол"

Победу узгенцам принесли Искандарбеков и Титов.

Удаление у гостей - Зотько (78").

"Бишкек Сити" - "Алай"

Матч завершился без голов.

Лучший игрок - вратарь "Бишкек Сити" Артём Прядкин.

"Мурас Юнайтед" - "ОшМУ"

Лидер турнира добился уверенной победы. Дубль на счету Алыгулова, отличился и Гомес.

У гостей - гол с пенальти от Губанова и удаление Шадмонова.

"Кыргыз Алтын" - "Талант"

Гости дожали соперника в концовке. Победные голы - на счету Шарипова и Шаповалова.

Турнирная таблица КПЛ-2025 после первого круга (13 туров)

1. Мурас Юнайтед - 32 очка

2. Барс - 29

3. Дордой - 28

4. Алай - 28

5. Абдыш-Ата- 25

6. Азиягол - 8

7. **Бишкек Сити - 8

В чемпионате участвуют 14 команд. Второй круг обещает яркую борьбу за чемпионство и выживание.