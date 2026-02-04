Педагоги Евразии провели уроки мужества в школах разных стран

В преддверии памятных дат, связанных с событиями Великой Отечественной войны, педагоги Евразийского педагогического совета, созданного под эгидой АНО "Евразия", провели серию уроков мужества в школах Кыргызстана и других стран евразийского пространства. Мероприятия были направлены на сохранение общей исторической памяти и вовлечение школьников в осмысленный диалог о прошлом.

В образовательных учреждениях Кыргызской Республики занятия были посвящены освобождению Сталинграда - одному из ключевых и переломных эпизодов войны. Школьники познакомились с хроникой Сталинградской битвы, узнали о подвиге защитников города и мирных жителей, а также о значении этой победы для дальнейшего хода боевых действий. В программу уроков вошли живой диалог, работа с историческими документами и творческие задания, что позволило сделать разговор о войне личным и содержательным.

Проведённые уроки объединили педагогов и школьников вокруг общей исторической памяти и подчеркнули, что подвиг защитников Сталинграда является частью общей судьбы народов Евразии.

Активное участие в мероприятиях приняли наставники Евразийского педагогического совета - профессионального сообщества, объединяющего педагогов из Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана и других стран. По их инициативе образовательные и памятные форматы всё чаще реализуются в международном формате, выходя за рамки отдельных регионов и способствуя обмену опытом, культурой и ценностями между школами и учащимися.

Уроки мужества - это часть системной работы по формированию единого гуманитарного и образовательного пространства, где память о прошлом становится основой для диалога поколений и укрепления связей между странами Евразии.