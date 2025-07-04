Первый полумарафон в Таласе: "Альянс Алтын" и новый формат взаимодействия

В Таласской области впервые состоялся международный полумарафон "Манас Деми", который собрал около тысячи бегунов из шести стран. Организатором масштабного события выступила компания "Альянс Алтын" - инвестор крупнейшего горнодобывающего проекта региона. Марафон, приуроченный к 10-летию компании, стал не только спортивным праздником, но и символом новой модели взаимодействия бизнеса с сообществом.

Инвестиции в людей и развитие региона

Для "Альянс Алтын" организация марафона - это не разовая акция, а логичное продолжение комплексного подхода, в котором экономический рост неразрывно связан с социальной ответственностью. Проект "Джеруй", реализованный компанией, уже заметно повлиял на развитие региона: от создания рабочих мест и улучшения инфраструктуры до поддержки экологических, образовательных программ и развития массового спорта.

Маршрут полумарафона проходил по территории комплекса "Манас Ордо", что придало событию дополнительный культурный масштаб. Для участников были организованы дистанции на 21 км, 10 км, 3 км и 1 км - последняя специально для людей с ограниченными возможностями. Благодаря этому марафон стал доступным для самой широкой аудитории, вне зависимости от возраста и физической подготовки.

Бизнес как полноценный партнёр сообщества

В приветственном слове представитель президента в Таласской области Эрмат Джумаев отметил важность подобных инициатив для регионального развития: "Это шаг к формированию устойчивой традиции и к позиционированию Таласа как пространства открытого общения, активного движения и развития туризма".

Активное участие бизнеса в жизни региона - это не временная стратегия, а долгосрочная ответственность. Форматы вроде марафона помогают строить понимание, что компания - не внешний актор, а полноценная часть общественного ландшафта. "Альянс Алтын" выступил не просто спонсором, а соорганизатором безопасного и комфортного пространства для участников, волонтёров и их семей. Такой подход отражает современный взгляд на корпоративное присутствие: не сверху, а рядом.

Устойчивое развитие и доверие как долгосрочные ценности

Если эффект от подобных инициатив и измерим, то не в прямой прибыли или маркетинговом охвате. Речь идёт о репутационной устойчивости и глубине диалога с обществом. Там, где создаётся пространство открытого взаимодействия, со временем формируется прочная основа для совместных проектов - от социальных до инфраструктурных.

В мировом масштабе бизнес всё чаще выбирает подобные открытые форматы для взаимодействия с сообществом. Например, BMW Berlin Marathon - это не просто спонсорство, а активное партнёрство в городской культуре спорта. Standard Chartered Marathon в Сингапуре помогает банку стать социальным игроком, а в Индии IT-компании поддерживают беговые клубы и марафоны, создавая вокруг себя культуру заботы и вовлечённости.

Для Кыргызстана "Манас Деми" может стать отправной точкой для устойчивого, публичного и доброжелательного диалога между бизнесом и обществом.

Спорт и культура - объединяющая сила

Марафон дополнила насыщенная культурная программа с участием известных артистов и чемпионов. Олимпийский призёр Жоломан Шаршенбеков провёл разминку перед стартом, подчеркнув связь профессионального и массового спорта. Музыкальные коллективы создали атмосферу народного праздника, доступного для всех.