Фермеров призвали сдавать пшеницу на мукомольные комбинаты без посредников

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности совместно с Ассоциацией мукомольных предприятий КР и компанией "Алия" провели в городе Токмок рабочую встречу с фермерами.

Ключевой темой встречи стало внедрение механизма прямой сдачи пшеницы от фермеров на перерабатывающее предприятие "Алия" и в мукомольный агропромышленный комплекс без участия посредников. Такая схема взаимодействия позволит:

обеспечить прозрачные условия закупки сырья;

установить справедливую цену для сельхозпроизводителей;

оптимизировать логистику и сократить транспортные издержки.

Фермеры поддержали инициативу, отметив её актуальность и важность для устойчивого развития сельского хозяйства. Участники встречи выразили готовность к участию в новой модели сотрудничества и договорились о дальнейшей координации действий.

Министерство продолжит работу по развитию прямых связей между производителями и перерабатывающими предприятиями, что будет способствовать укреплению продовольственной безопасности и развитию агропромышленного комплекса страны.