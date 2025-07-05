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Фермеров призвали сдавать пшеницу на мукомольные комбинаты без посредников

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- Светлана Лаптева
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности совместно с Ассоциацией мукомольных предприятий КР и компанией "Алия" провели в городе Токмок рабочую встречу с фермерами.

Ключевой темой встречи стало внедрение механизма прямой сдачи пшеницы от фермеров на перерабатывающее предприятие "Алия" и в мукомольный агропромышленный комплекс без участия посредников. Такая схема взаимодействия позволит:

обеспечить прозрачные условия закупки сырья;

установить справедливую цену для сельхозпроизводителей;

оптимизировать логистику и сократить транспортные издержки.

Фермеры поддержали инициативу, отметив её актуальность и важность для устойчивого развития сельского хозяйства. Участники встречи выразили готовность к участию в новой модели сотрудничества и договорились о дальнейшей координации действий.

Министерство продолжит работу по развитию прямых связей между производителями и перерабатывающими предприятиями, что будет способствовать укреплению продовольственной безопасности и развитию агропромышленного комплекса страны.


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URL: https://www.vb.kg/447793
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство
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