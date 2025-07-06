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В Кыргызстане отметят День семьи, любви и верности

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- Светлана Лаптева
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6 – 8 июля в трех городах Кыргызстана отметят День семьи, любви и верности. Семейные пары, прожившие в браке более 25 лет, получат медали "За любовь и верность", грамоты и традиционные для этого праздника цветы – ромашки.

В этом году награды получит 31 супружеская пара из Бишкека, Оша, Джалал-Абада, Чолпон-Аты, Канта и Каракола. Особого внимания будут удостоены супруги, которые прожили в браке более 60 лет. В Бишкеке для виновников торжества выступит архиерейский хор Бишкекской и Кыргызстанской епархии, солисты Кыргызского национального театра оперы и балета им. А. Малдыбаева.

Расписание мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности в Кыргызстане:

6 июля

г. Бишкек

12:00, конференц-зал Бишкекской и Кыргызстанской епархии (ул. Жибек Жолу, 497).

8 июля

г. Кант

14.00, Чуйская областная библиотека (ул. Маликова, 5)

г. Ош

18:00, Летний театр, парк им. Токтогула Сатылганова.

Как сообщает пресс-служба Русского Дома в Бишкеке, День семьи, любви и верности отмечается в России и российскими соотечественниками во всем мире ежегодно 8 июля в день памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Символом праздника стала ромашка.

В день празднования плетут венки из ромашек, дарят букеты ромашек и "февроньки" - открытки с изображением ромашек или других символов семьи. Медалями "За любовь и верность" награждаются пары, прожившие в браке более 25 лет, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев и воспитавшие детей достойными членами общества.


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URL: https://www.vb.kg/447795
Теги:
Кыргызстан, семья
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