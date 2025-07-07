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В КР данные об идентификации животных будут сохранять в единую систему

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- Светлана Лаптева
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В рамках реализации совместного проекта "Повышение безопасности продукции животноводства путём внедрения комплексной интеллектуальной системы прослеживаемости продукции животного происхождения в Кыргызской Республике" состоялась рабочая встреча представителей Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с делегацией Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA).

На встрече обсуждались практические аспекты следующего этапа реализации проекта, включая поставку высокотехнологичного оборудования, серверной инфраструктуры и запуск пилотного проекта по модернизированной системе идентификации и отслеживания животных.

Стороны детально рассмотрели технические параметры предстоящих поставок, сроки реализации, а также вопросы подготовки к пилотному запуску системы в реальных условиях. Пилотный этап позволит протестировать предложенные решения и внести необходимые доработки перед масштабным внедрением по всей стране.

Проект направлен на повышение уровня пищевой безопасности в Кыргызской Республике, обеспечение прозрачности цепочки поставок продукции животного происхождения, а также на укрепление доверия со стороны потребителей и международных партнёров.

Стороны подтвердили приверженность продолжению тесного и продуктивного сотрудничества в рамках проекта.


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URL: https://www.vb.kg/447799
Теги:
Южная Корея, сельское хозяйство, Кыргызстан, животные
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