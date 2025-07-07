Лю Цзянпин: Шанхайский дух, как яркий маяк, направляет корабль ШОС вперед

Накануне саммита ШОС, который состоится этой осенью в Тяньцзине под лозунгом "Поддерживая шанхайский дух: ШОС в движении", после которого председательство в этой организации перейдет от Китая к Кыргызстану, а также в преддверии 25-летия со дня основания ШОС в Бишкеке прошла научно-практическая конференция "Шанхайский дух: мосты взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития в рамках ШОС".

Встреча, в которой приняли участие представители органов государственной власти, дипломатического корпуса, научных и экспертных кругов, делового сообщества, а также международные аналитики, стала значимой экспертной платформой для обсуждения стратегических направлений кыргызско-китайского сотрудничества в условиях меняющейся геополитической повестки.

В рамках обсуждений особое внимание было уделено перспективам цифрового и технологического сотрудничества, механизмам снижения бедности, модернизации системы оказания социальных и административных услуг, а также укреплению нормативно-правовой базы межгосударственного взаимодействия.

2025 год объявлен Годом устойчивого развития

Открывая конференцию, министр юстиции, директор Национального института стратегических инициатив при президенте Кыргызстана, заместитель председателя кабмина Аяз Баетов подчеркнул, что цель нынешней встречи - усилить роль экспертного сообщества в осмыслении актуальных международных процессов, разработать практические рекомендации по укреплению многоуровневого партнерства между Кыргызстаном и Китаем в рамках ШОС. Тема конференции актуальна для всех стран-членов ШОС и хорошо отражает перспективы, открывающиеся перед всеми ними.

- Одна из целей ШОС - усилить обмен опытом государственного управления между государствами-членами организации. И опыт такой огромной страны, как Китай, который выстроил эффективную во всех отношениях систему госуправления, важен для Кыргызстана. Эта проблема актуальна для нашей страны, потому что у нас много еще нормативной бюрократии и других причин, которые мешают госорганам работать в соответствие требованиям времени. На НИСИ президентом страны возложена задача по оптимизации госслужбы, чтобы дать импульс повышению ее эффективности и качества госуслуг населению. Следуя опыту Китая, мы уже ведем такую работу, и можно говорить о ее положительных результатах, - отметил Аяз Баетов. – Меняющаяся система госуправления делает нашу страну конкурентоспособной, современной и более стабильной.

Посол Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин остановилась на трех составляющих успеха ШОС - шанхайском духе, достижениях ШОС и приоритетных направлениях ее будущего развития.

- Суть устойчивого развития и высокой жизнеспособности ШОС заключается в том, что ШОС творчески выдвинула шанхайский дух и постоянно претворяет в жизнь его принципы – взаимное доверие, взаимную выгоду, равноправие, консультацию, уважение к многообразию цивилизаций и стремление к совместному развитию. Будучи основной ценностью и концепцией ШОС, шанхайский дух, как яркий маяк, направляет корабль ШОС вперед, помогая ей смело преодолевать волны и оставаться в авангарде эпохи.

Шанхайский дух соответствует тенденции демократизации международных отношений, суть которых заключается в стремлении к справедливости и правосудию, в признании суверенного равенства всех государств, в противодействии гегемонизму и политике силы. Государства-члены ШОС расположены на двух континентах – Европе и Азии, значительно различаются по национальным реалиям. Однако все страны придерживаются принципов взаимного уважения и равноправия. При принятии решений действует принцип консенсуса, учитываются интересы всех сторон. ШОС стала ярким примером построения отношений нового типа, - отметила посол Лю Цзянпин.

Она особо подчеркнула, что шанхайский дух отражает стремление к безопасности и стабильности. ШОС выступает за концепцию общей, всеобъемлющей и устойчивой безопасности, опирающейся на сотрудничество, придерживается принципов открытости, транспарентности и не направлена против каких-либо третьих сторон, придерживается диалога, а не конфронтации, партнерства, а не формирования союзов.

По словам посла, пространство ШОС расширяется, что открывает широкие возможности для сотрудничества и взаимной выгоды. В современном мире экономики различных стран тесно взаимосвязаны. ШОС придерживается концепции сотрудничества, основанного на открытости, взаимосвязанности, взаимной выгоде и совместном выигрыше, решительно отвергает эгоистичную, близорукую, изоляционистскую и ограниченную политику, поддерживает нормы Всемирной торговой организации и многостороннюю торговую систему, содействует формированию открытой мировой экономики.

- Регион ШОС является колыбелью древних цивилизаций, страны отличаются историко-культурными традициями, этносами, религиями, верованиями и социальными системами. ШОС выступает за уважение многообразия культур, подчеркивая, что диалог цивилизаций - это эффективный способ преодоления разногласий и конфликтов, цивилизации обогащаются благодаря обменам и взаимному обучению. В отличие от теорий "превосходства цивилизаций" и "столкновения цивилизаций", ШОС поддерживает концепцию цивилизаций, основанную на равенстве, взаимном обучении, диалоге и инклюзивности, - сказала госпожа посол.

Что касается экономической составляющей, то, как отметила Лю Цзянпин, в прошлом году совокупный ВВП государств-членов ШОС превысил 20 трлн долларов, увеличившись более чем в 13 раз с момента основания организации, а общий внешнеторговый оборот превысил 8 трлн долларов, что составляет четверть мирового товарооборота и в 100 раз превышает показатель на момент основания ШОС. Стороны совместно реализуют крупные проекты, связанные с развитием трансграничной перевозки, энергетических магистралей, индустриальных парков. Интеграционное развитие приносит пользу всем сторонам. В рамках инициативы "Один пояс - один путь" страны ШОС активно продвигают сопряжение своих стратегий развития, динамично увеличивают объем торговли и инвестиций, значительно повышают уровень взаимосвязанности и благосостояние народов стран-членов ШОС.

- 2025 год объявлен Годом устойчивого развития ШОС. Китай готов интенсивно взаимодействовать со всеми странами по восьми ключевым направлениям Глобальной инициативы развития, включая сокращение бедности, обеспечение продовольственной безопасности, общественное здравоохранение, финансирование развития, изменение климата и зелёное развитие, индустриализацию, цифровую экономику и взаимосвязанность, реализуя широкий спектр совместных проектов и мероприятий, - заверила она.

- Китай и Кыргызстан являются государствами-основателями ШОС. Можно сказать, что ШОС - это плод нашей коллективной мудрости. На протяжении более 20 лет наши страны поддерживают тесное взаимодействие в рамках ШОС, отстаивают мультиратерализм и защищают международную справедливость и правосудие, играют важную роль в здоровом и стабильном развитии ШОС, - добавила госпожа посол.

Центральная Азия: единство ради будущего

Независимый эксперт, политолог, доцент Академии ОБСЕ Эмиль Джураев остановился на актуальной сегодня концепции о сообществе единой судьбы и, в частности, на том, как Центральная Азия строит свое место в меняющемся мире в соответствие с ней.

- Многовекторная внешняя политика, характерная для стран Центральной Азии, представляет собой глубокое и богатое понятие и практику. В основе многовекторности лежит трезвое осознание неделимости и неизбежной взаимосвязанности интересов самых разных стран и регионов. Чем не синоним сообществу единой судьбы человечества! Многовекторность – это не просто ведение дипломатических отношений и сотрудничества с разными странами, а продвижение большого разнообразия интересов с разными партнерами. Это - нахождение общего среди разного, сближение разных позиций и согласование противоречий, укрепление точек общих интересов и общего видения среди многих сторон, удержание здравого и позитивного баланса и равновесий. Этот подход к международному сотрудничеству у стран ЦА проявляется в конкретных и реальных практических подходах на многих платформах, разнообразных по стилю, насыщенности и развитию. Среди них, конечно, легко выделить такую наиболее серьезную по уровню развития, как "Китай-Центральная Азия", второй саммит которой прошел недавно в Астане, - сказал Эмиль Джураев.

Внешний эксперт НИСИ, политолог, эксперт по государственному управлению Шерадил Бактыгулов подчеркнул роль шанхайского духа в подсистеме международных отношений по сокращению бедности. На конференции также обсуждались вопросы образования и академических обменов, развития двусторонних отношений по транспортной логистике, промышленной кооперации между Кыргызстаном и Китаем, перспективы развития электронной коммерции в регионе, финансовых технологий и виртуальных активов как новой площадке взаимодействия в рамках ШОС и другие.

По мнению посла Лю Цзянпин, конференция стала значимой экспертной платформой для обсуждения стратегических направлений кыргызско-китайского сотрудничества в условиях меняющейся геополитической повестки. "Меня обрадовала искренняя заинтересованность Кыргызстана в углублении добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем в рамках ШОС. В качестве посла я сделаю все возможное для этого", - сказала госпожа посол в конце конференции.