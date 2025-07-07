Погода
$ 87.42 - 87.78
€ 102.32 - 103.12

Стрельников: на Иссык-Куле обнаружены следы катастрофы и изменения флоры

277  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ученые геоботанической и палеосейсмологической групп научной экспедиции Российского географического общества (РГО) обнаружили на Иссык-Куле ряд уникальных находок. Об этом сообщил VB.KG научный руководитель экспедиции, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Стрельников (Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН).

По его словам, в районе села Тору-Айгыр палеосейсмологи зафиксировали следы древнего разрушительного землетрясения. Именно оно, по мнению ученых, могло стать причиной погружения древнего поселения под воду.

- Это важное подтверждение версии о древней катастрофе, последствия которой до сих пор остаются на дне озера, - отметил Стрельников.

В то же время геоботаники обнаружили на побережье Иссык-Куля ранее не зарегистрированный здесь вид растения - люцерну посевную (Medicago sativa). В кадастре флоры Кыргызстана 2015 года этот вид не значился для Иссык-Кульской котловины.

- Это может свидетельствовать об изменении растительного состава региона. Мы продолжаем сбор данных для оценки экологических изменений, - пояснил ученый.

Экспедиция РГО стартовала 30 июня и проходит по основным маршрутам Петра Семенова-Тян-Шанского в преддверии 200-летнего юбилея великого исследователя Центральной Азии. Ученые изучают геологию, флору и подводное культурное наследие Иссык-Куля.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447805
Теги:
землетрясение, Иссык-Куль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  