Стрельников: на Иссык-Куле обнаружены следы катастрофы и изменения флоры

Ученые геоботанической и палеосейсмологической групп научной экспедиции Российского географического общества (РГО) обнаружили на Иссык-Куле ряд уникальных находок. Об этом сообщил VB.KG научный руководитель экспедиции, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Стрельников (Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН).

По его словам, в районе села Тору-Айгыр палеосейсмологи зафиксировали следы древнего разрушительного землетрясения. Именно оно, по мнению ученых, могло стать причиной погружения древнего поселения под воду.

- Это важное подтверждение версии о древней катастрофе, последствия которой до сих пор остаются на дне озера, - отметил Стрельников.

В то же время геоботаники обнаружили на побережье Иссык-Куля ранее не зарегистрированный здесь вид растения - люцерну посевную (Medicago sativa). В кадастре флоры Кыргызстана 2015 года этот вид не значился для Иссык-Кульской котловины.

- Это может свидетельствовать об изменении растительного состава региона. Мы продолжаем сбор данных для оценки экологических изменений, - пояснил ученый.

Экспедиция РГО стартовала 30 июня и проходит по основным маршрутам Петра Семенова-Тян-Шанского в преддверии 200-летнего юбилея великого исследователя Центральной Азии. Ученые изучают геологию, флору и подводное культурное наследие Иссык-Куля.