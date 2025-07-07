Маск заявил, что изменил свое мнение о Трампе из-за дефицита бюджета

Илон Маск изменил свое отношение к президенту США Дональду Трампу из-за политики американского лидера, которая, по его мнению, ведет к росту дефицита бюджета страны. Об этом бизнесмен заявил в социальной сети X, отвечая на вопрос пользователя о причинах перемены своего мнения.

По мнению Маска, политика президента США приведет страну к банкротству.

Илон Маск изменил свое отношение к президенту США Дональду Трампу из-за политики американского лидера, которая, по его мнению, ведет к росту дефицита бюджета страны. Об этом бизнесмен заявил в социальной сети X, отвечая на вопрос пользователя о причинах перемены своего мнения.

"Увеличение дефицита с достигнутого при [экс-президенте США Джо] Байдене безумного показателя в 2 трлн долларов до 2,5 трлн долларов. Это приведет страну к банкротству", - написал Маск в своем аккаунте.

До недавнего времени Илон Маск занимал пост координатора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и имел статус госслужащего США с особым статусом, работая на общественных началах. Он входил в число ближайших советников главы государства.

Ранее Илон Маск уже вступал в публичные споры с Дональдом Трампом, критикуя его законопроекты о государственных расходах и налогах. После этого президент США упрекал бизнесмена в зависимости от государственных субсидий и даже предполагал его возвращение в Южную Африку.