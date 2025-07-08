Погода
$ 87.50 - 87.76
€ 102.32 - 103.12

Казахстан намерен проводить экскурсии на Байконур между стартами ракет

166  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Kazakh Tourism разрабатывает концепцию развития туризма на Байконуре. Космодром намерены сделать точкой притяжения событийного, научного и промышленного туризма.

Это следует из проекта концепции, представленного Kazakh Tourism на мероприятии Baikonur: From Silk Way to Milky Way с участием турбизнеса и госсектора. Акцент в проекте сделан на запуске на космодром регулярных туров в межпусковой период. Туры будут носить культурную, образовательную, научную и промышленную направленность.

Параллельно Kazakh Tourism будет повышать узнаваемость бренда "Байконур".

"У нас есть четкое видение Байконура как глобальной платформы будущего, сочетающей культурную, дипломатическую миссию, музейную трансформацию и развитие бренда", – отметил глава Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.

Постоянный турпоток должен повысить эффективность использования инфраструктуры. Это сделает объект более привлекательным для инвесторов. Сейчас инвесторы не заинтересованы вкладываться в отели и другую инфраструктуру, так как большую часть года (когда нет пусков) отели попросту простаивают.

В 2025 году начал действовать консорциум с участием Kazakh Tourism и РГП "Инфракос" аэрокосмического комитета МЦРИАП по совместному развитию космического туризма, астротуризма и культурно-познавательного туризма на площадках комплекса "Байконур".

В год 70-летия легендарного космодрома здесь открыли музей истории космоса под открытым небом.

Источник: kursiv.media


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447807
Теги:
Казахстан, туризм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  