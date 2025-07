Казахстан намерен проводить экскурсии на Байконур между стартами ракет

Kazakh Tourism разрабатывает концепцию развития туризма на Байконуре. Космодром намерены сделать точкой притяжения событийного, научного и промышленного туризма.

Это следует из проекта концепции, представленного Kazakh Tourism на мероприятии Baikonur: From Silk Way to Milky Way с участием турбизнеса и госсектора. Акцент в проекте сделан на запуске на космодром регулярных туров в межпусковой период. Туры будут носить культурную, образовательную, научную и промышленную направленность.

Параллельно Kazakh Tourism будет повышать узнаваемость бренда "Байконур".

"У нас есть четкое видение Байконура как глобальной платформы будущего, сочетающей культурную, дипломатическую миссию, музейную трансформацию и развитие бренда", – отметил глава Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.

Постоянный турпоток должен повысить эффективность использования инфраструктуры. Это сделает объект более привлекательным для инвесторов. Сейчас инвесторы не заинтересованы вкладываться в отели и другую инфраструктуру, так как большую часть года (когда нет пусков) отели попросту простаивают.

В 2025 году начал действовать консорциум с участием Kazakh Tourism и РГП "Инфракос" аэрокосмического комитета МЦРИАП по совместному развитию космического туризма, астротуризма и культурно-познавательного туризма на площадках комплекса "Байконур".

В год 70-летия легендарного космодрома здесь открыли музей истории космоса под открытым небом.

Источник: kursiv.media