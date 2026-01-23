МВД КР: В 2025 году предотвращено около 10 тысяч преступлений

В Министерстве внутренних дел проходит коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба кабмина В заседании участвуют председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев, министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков, руководство МВД и руководители структурных подразделений.

На коллегии обсуждаются результаты работы органов внутренних дел за 2025 год, реализация проекта "Безопасная страна", повышение качества обслуживания граждан и утверждение приоритетных направлений деятельности правоохранительной системы.

Открывая заседание, министр Улан Ниязбеков отметил ключевые итоги 2025 года и подчеркнул, что органы внутренних дел переходят к широкому использованию современных методов и цифровых решений в обеспечении общественной безопасности.

Отмечено, что уровень преступности в 2025 году значительно снизился, а показатели раскрываемости улучшились. Органы внутренних дел обеспечили высокий уровень порядка при проведении более 120 массовых мероприятий международного, государственного и официального значения, предотвращая грубые нарушения законодательства. В республике введено в эксплуатацию свыше ста новых современных служебных зданий, что улучшило условия труда сотрудников милиции.

По поручению главы государства продолжается полный переход от проекта "Безопасный город" к проекту "Безопасная страна". Первый этап стартовал в июне 2025 года. В Иссык-Кульской области создан туристическо-экологический батальон, оснащённый современным оборудованием и цифровыми средствами, что способствовало снижению преступности в туристический сезон.

По словам министра, МВД делает упор не только на поддержание порядка, но и на улучшение сервиса для граждан. В 2025 году предотвращено почти 10 тысяч преступлений.

Второй этап проекта "Безопасная страна" будет реализован в 2026 году. По всей республике устанавливаются более 20 тысяч видеокамер, внедряются новые цифровые программы, а система безопасности в общественных местах и туристических зонах выводится на новый уровень.

В завершение своего выступления Улан Ниязбеков отметил, что органы внутренних дел последовательно выполняют поставленные задачи и продолжают принимать эффективные меры для обеспечения безопасности населения.

Адылбек Касымалиев обозначил приоритетные направления дальнейшей деятельности МВД, подчеркнул значимость укрепления верховенства права и общественной безопасности. В рамках коллегии он вручил государственные награды сотрудникам органов внутренних дел, отличившимся при исполнении служебных обязанностей.