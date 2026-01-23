Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 101.15 - 102.10

МВД КР: В 2025 году предотвращено около 10 тысяч преступлений

216  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Министерстве внутренних дел проходит коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба кабмина В заседании участвуют председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев, министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков, руководство МВД и руководители структурных подразделений.

На коллегии обсуждаются результаты работы органов внутренних дел за 2025 год, реализация проекта "Безопасная страна", повышение качества обслуживания граждан и утверждение приоритетных направлений деятельности правоохранительной системы.

Открывая заседание, министр Улан Ниязбеков отметил ключевые итоги 2025 года и подчеркнул, что органы внутренних дел переходят к широкому использованию современных методов и цифровых решений в обеспечении общественной безопасности.

Отмечено, что уровень преступности в 2025 году значительно снизился, а показатели раскрываемости улучшились. Органы внутренних дел обеспечили высокий уровень порядка при проведении более 120 массовых мероприятий международного, государственного и официального значения, предотвращая грубые нарушения законодательства. В республике введено в эксплуатацию свыше ста новых современных служебных зданий, что улучшило условия труда сотрудников милиции.

По поручению главы государства продолжается полный переход от проекта "Безопасный город" к проекту "Безопасная страна". Первый этап стартовал в июне 2025 года. В Иссык-Кульской области создан туристическо-экологический батальон, оснащённый современным оборудованием и цифровыми средствами, что способствовало снижению преступности в туристический сезон.

По словам министра, МВД делает упор не только на поддержание порядка, но и на улучшение сервиса для граждан. В 2025 году предотвращено почти 10 тысяч преступлений.

Второй этап проекта "Безопасная страна" будет реализован в 2026 году. По всей республике устанавливаются более 20 тысяч видеокамер, внедряются новые цифровые программы, а система безопасности в общественных местах и туристических зонах выводится на новый уровень.

В завершение своего выступления Улан Ниязбеков отметил, что органы внутренних дел последовательно выполняют поставленные задачи и продолжают принимать эффективные меры для обеспечения безопасности населения.

Адылбек Касымалиев обозначил приоритетные направления дальнейшей деятельности МВД, подчеркнул значимость укрепления верховенства права и общественной безопасности. В рамках коллегии он вручил государственные награды сотрудникам органов внутренних дел, отличившимся при исполнении служебных обязанностей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447810
Теги:
МВД, безопасность, Кыргызстан, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  